В Якутии обсуждают развитие здоровой бережливой личности

В рамках Года здоровья в Республике Саха (Якутия) 20-21 апреля на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия) проводится межрегиональная конференция «Аспекты развития здоровой бережливой личности», в которой принимают участие более 300 представителей из 20 регионов страны.

Сегодня в очно-заочном режиме состоялось пленарное заседание конференции «Аспекты здоровой бережливой личности». Модератор мероприятия директор по развитию ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе Республике Саха (Якутия)» Евгений Колганов напомнил, что 11 февраля 2020 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», что послужило основой для реализации проекта «Эффективный регион». «В республике 2021 год объявлен Годом здоровья, и поэтому темой конференции стала не только бережливая, но и здоровая личность», — сказал модератор.

Заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов отметил нестандартный подход Якутии в развитии проекта «Эффективный регион». «Очень важно, что вы ищете свой путь. Создали уже Центр бережливой технологии на базе Высшей школы инновационного менеджмента. Интересно, как вы дальше двигаетесь в сторону создания отраслевых центров компетенций, эффективных ведомств и т.д. Стоите на пороге создания двух региональных и пяти местных образцов», — сказал топ-менеджер госкорпорации «Росатом» и пожелал выбрать уникальную, неповторимую тему для федерального образца проекта.

По словам премьера Якутии Андрея Тарасенко в республике будут реализованы проекты с использованием новых технологий, начиная от атомной станции малой мощности до промышленной металлургии и газохимии, создается промышленный кластер в Якутске. «И нам очень важно, чтобы молодежь сегодня знала наработки в направлении эффективного региона и умела применять методы бережливого производства на практике», — сказал Тарасенко и привел пример Автодорожного техникума по внедрению принципов бережливого производства в сфере образования.

В своем выступлении первый зампред республики Кирилл Бычков обратил внимание на то, что на территории республики проект «Эффективный регион» реализуется с сентября 2019 года. На сегодня запущено 48 проектов в 37 организациях по направлениям: государственное управление – 20 проектов; государственные услуги – 5 проектов; образование – 3 проекта; социальная сфера, спорт, культура – 4 проекта; жилищно-коммунальное хозяйство – 3 проекта; сельское хозяйство – 2 проекта; занятость населения – 1 проект. Средняя эффективность реализованных проектов составила 120,5% по региону.

Первый вице-премьер Кирилл Бычков подчеркнул, что на выходе из образовательных учреждений должны получить не только готового компетентного специалиста, но и обладающего бережливым отношением к своему здоровью, пространству, людям. «Такой специалист будет способен сформировать бережливую экосистему вокруг себя, а группа таких специалистов – сформировать бережливые организации в регионе и в целом внедрить культуру непрерывного совершенствования в регионе», — резюмировал Кирилл Бычков.

На пленарном заседании конференции выступили директор проекта госкорпорации «Росатом», кандидат технических наук Константин Грабельников; руководитель проекта АО «Производственная система «ПСР» госкорпорации «Росатом», доктор экономических наук, автор книги «Путь бережливой личности» Надежда Давыдова; директор ГАУ ДО РС (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна Иванова; главный специалист отдела производственной системы «Росатом» АО ИК «АСЭ» Михаил Гатилов; министр образования и науки РС (Я) Михаил Сивцев; первый заместитель министра здравоохранения РС (Я) Алексей Яковлев.

Завтра, во второй день конференции, на секциях участники обсудят физические, психологические, воспитательные, экологические аспекты развития бережливой личности, а также вопросы развития цифровой образовательной среды. Результатом проведения межрегиональной конференции станет разработка проектов по развитию компетенций здоровой бережливой личности.

Конференция проводится правительством РС (Я), ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при главе РС (Я), Министерством здравоохранения РС (Я), Министерством образования и науки РС (Я) при поддержке госкорпорации «Росатом».