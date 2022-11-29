В Якутии обсуждают работу вытрезвителей

По поручению заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной министр труда и социального развития РС (Я) Елена Волкова обсудила с замначальника полиции по охране общественного порядка МВД РС (Я) Олегом Лебедем вопросы работы вытрезвителей.

Ранее зампред правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила о создании вытрезвителей в районах региона: «В Якутске начал работать вытрезвитель на базе отделения социальной адаптации «Тирэх», планируется создать такие учреждения в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском и Хангаласском районах».

Стороны договорились о совместной проработке вопросов в рамках подготовки законопроекта о их создании. Обязательное условие — освидетельствование граждан на состояние опьянения в спецучреждениях с целью составить протокол об административном правонарушении, чтобы профилактически воздействовать на лиц в состоянии опьянения, потребовавшем помощи вытрезвления.

Также обсужденыдействия сотрудников органов внутренних дел и органов опеки в случае возникновения угрозы жизни и здоровью детей в семьях, в которых родители не надлежащим образом исполняют родительские обязанности.