В Якутии обсудили сохранение реки Лена на высоком уровне

В рамках Национального лесного форума 2019 года 2 июня на территории бизонария «Усть-Буотама» состоялся круглый стол на тему «Охрана и сохранение реки Лена – в приоритеты Национального проекта».

В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), представители федеральных органов власти и Республики Саха (Якутия), представители бизнеса и государственных корпораций, эксперты-экологи.

Открывая «круглый стол», председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ отметил, что та работа, которая делается в целях сохранения реки Лена, она необходима, так как мы пользуемся богатствами природы и важно, чтоб природа от нашего вмешательства не пострадала.

С подробной информацией выступил заместитель председателя правительства Денис БЕЛОЗЕРОВ. В своем докладе он заострил внимание на основных моментах в реализации Национального проекта «Экология».

«В этом году планируется завершить инвентаризацию объектов водоснабжения Республики Саха (Якутия). Сформировать и согласовать перечень для получения субсидий, подготовить инвестиционные паспорта проектов. По итогам инвентаризации до 1 сентября 2019 года планируется утверждение региональной программы РС(Я) по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды», — сказал Денис Белозеров.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Эдуард ПИХТИН выступил с докладом «О проекте «Сохранение р. Лена». Он озвучил проблемы ликвидации нанесенного ущерба прошлых лет. Также Эдуард Валерьевич сообщил, что в основном объекты накопленного прошлого экологического ущерба являются объектами Министерства обороны, Министерства транспорта и Министерства промышленности СССР.

«По данным ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» в руслах рек Ленского бассейна имеется 294 единиц затопленных судов, из них по 205 единицам судов собственники не определены. В связи с чем, данный вопрос на сегодня в республике стоит одним из приоритетных направлений в области охраны окружающей среды», — сообщил он.

Также, заместитель министра поделился, что экологическую опасность несет слив неочищенных сточных вод, объём которых увеличивается пропорционально росту населения и строительства систем водоснабжения.

Кроме того, за круглым столом обсудили строительство лесоперерабатывающего комплекса и целлюлозно-бумажного завода в Иркутской области в верховье реки Лены. Участники выразили опасения по этому поводу, так как для производства бумаги нужны большие объемы воды, соответственно возникают жидкие отходы, содержащие в себе хлор и различные вредные химические соединения, которые попадают в почву и в водный объект, оказывая негативное влияние на состояние реки Лена.

Подводя итоги, Николай Николаев подчеркнул, что национальный лесной форум выходит за границы леса и на нем все больше и больше обсуждаются вопросы, связанные, прежде всего с устойчивым использованием природных ресурсов и их управлением.

«Вопросы, которые мы сегодня обсуждали – это модель использования водных ресурсов. На сегодняшний день доходная часть водопользования скудна, что никакие субсидии, дополнительные вливания в водохозяйственную отрасль не решат текущих проблем, которые копятся с годами. В связи с этим обсуждались проблемы очистки реки Лены, вопросы, связанные со строительством очистных сооружений в небольших посёлках и городках. Та модель управления водным хозяйством, которая сейчас есть, абсолютно не дает возможность региону самостоятельно решать все вопросы», — добавил Николай Петрович.

По результатам обсуждения участники круглого стола считают необходимым обратиться к правительству РФ, Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Федеральному агентству водных ресурсов, проектному офису Национального проекта, правительству РС(Я) с рекомендациями о рассмотрении возможности включения в приоритеты Национального проекта сохранение реки Вилюй, а также при рассмотрении вопроса о строительстве целлюлозно-бумажного завода и лесоперерабатывающего комплекса принять меры по исключению негативного воздействия на бассейн реки Лены.