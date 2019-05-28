В Якутии обсудили концепцию развития библиотек

В преддверии общероссийского дня библиотек председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ обсудил дальнейшую концепцию развития библиотек республики.

«Библиотечная система республики достаточно развитая – 504 библиотеки во всем регионе. При этом мы понимаем, что традиционное библиотечное дело переживает непростые времена. Сейчас нам нужно объективно оценить эти процессы и сформировать дальнейшую стратегию развития. Мы должны определить, какую роль играет библиотека в создании возможности самореализации каждого гражданина Якутии», ‒ подчеркнул премьер-министр.

Владимир Солодов высоко оценил уже имеющиеся сервисы в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина: услуга по предварительному заказу книги, по сканированию печатных изданий и онлайн доступ к книжному фонду более чем в 15 тысяч экземпляров. В том числе, всем желающим оказываются уникальные в России услуги, такие как предоставление доступа к любой книге в мире на любом языке ‒ достаточно лишь разместить соответствующую заявку на портале.

«Вместе с тем, понимая современные реалии, библиотеки не должны стоять на месте. Не стоит исключать возможность полного изменения пространства библиотек – возможно, что это будут единые творческие места, где дети и взрослые помимо поиска и чтения книг могут заниматься другими познавательными процессами», ‒ поделился мнением Владимир Солодов.

На совещании спикеры обсудили подходы, которые лягут в основу концепции развития библиотечного дела республики до 2024 года.

В завершение встречи председатель правительства поздравил всех библиотекарей с профессиональным праздником, пожелав дальнейшего развития библиотечного дела и увеличения числа читателей.