В Якутии обсудили будущий «инвестиционный кодекс», а также методику распределения лесных субвенций

Депутаты Госдумы, представители экспертного и бизнес-сообщества 20 января проведут парламентские слушания, в ходе которых обсудят основные изменения законопроекта о защите и поощрении инвестиций и капиталовложений в РФ.

Решение об обсуждении нового инвестиционного кодекса на этих слушаниях, таковым его можно считать, как говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин, принято после рассмотрения законопроекта в первом чтении 10 декабря. Эксперты, участвующие в обсуждении, пришли к мнению, что «законопроект требует доработки, поскольку он неидеален. Чтобы новые нормы действительно заработали и привели к экономическому росту, необходимо устранить все спорные моменты и, таким образом, создать благоприятные условия для инвестиций и стимулирования развития российской экономики», считает Володин.

Именно об этом вела разговор в декабрьскую региональную неделю депутат Госдумы РФ Галина Данчикова с председателем постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрием Николаевым, коллегами по законодательной и исполнительной работе органов власти республики. Поднимался вопрос о поправках, которые нужно представить от Якутии к пакету законопроектов в сфере защиты и поощрения капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в России, рассматриваемых ко второму чтению.

Проекты законов требуют доработки, например, уточнения понятийного аппарата, механизма привлечения инвестиций малого и среднего бизнеса. Другими словами, необходимо разработать правила инвестирования, которые должны быть прозрачными и понятными. Стабильность и достижение цели для бизнеса принципиально важны.

Предложения республики по внесению изменений в «инвестиционный кодекс» должны быть подготовлены к парламентским слушаниям в Москве, подчеркнула Галина Данчикова на встрече в Ил Тумэн.

Методику распределения лесных субвенций пересмотрят

Региональная повестка парламентария от Якутии этими вопросами не ограничилась.

С министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамином Афанасьевым, руководителями Департамента лесного хозяйства, Якутлесресурса, Авиалесоохраны Галина Данчикова обсудила «дорожную карту» по совершенствованию методики распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для осуществления переданных полномочий РФ в области лесных отношений.

Напомним, что эти вопросы в интересах регионов ДФО, Галина Данчикова поднимала на заседании бюджетного комитета, когда формировался главный финансовый документ на трехлетку, и рассматривалась госпрограмма «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы». Принципиальную позицию о пересмотре методики с Галиной Данчиковой разделяет председатель думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он возглавил рабочую группу, которая разрабатывает новые изменения.

Комментируя важное совещание, министр Сахамин Афанасьев отметил, что лесников воодушевила поддержка депутата Госдумы Галины Данчиковой, которая погружена в тематику и проблематику.