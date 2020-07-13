В Якутии обсудили будущее Эльгинского угольного комплекса

Перспективы комплексного развития Эльгинского угольного месторождения обсудили на рабочей встрече глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, собственник «А-Проперти» Альберт Авдолян и генеральный директор ООО «Управляющая компания «Эльга Уголь» Александр Исаев.

Программа развития с инвестиционным потенциалом в 130 млрд рублей, предполагает к 2023 году увеличение объема добычи угля с 5 до 45 млн тонн ежегодно, расширение провозной способности железнодорожного пути «Эльга-Улак» до 30 млн тонн ежегодно и строительство перевалочных мощностей в акватории порта Ванино. В планах также строительство на Эльгинском месторождении горно-обогатительного комбината по самым современным экологическим и технологическим мировым стандартам. На первом этапе суммарная мощность переработки составит 32 млн тонн угля, что позволит на выходе получить более 22 млн тонн готовой продукции. В дальнейшем мощность будет увеличена до 45 млн тонн на входе и более 30 млн тонн готового концентрата на выходе.

«За июнь компания вышла на добычу в 500 тысяч тонн, в июле планируем добыть 650 тысяч тонн. К октябрю добыча увеличится до 1 млн тонн, одновременно пропускная способность железной дороги «Эльга-Улак» вырастет до 12 млн тонн в год», — рассказал Александр Исаев о текущем состоянии Эльгинского угольного проекта.

Главу республики интересовало, какие компании вовлечены в процесс реализации масштабного и важного для региона проекта.

Альберт Авдолян ознакомил Айсена Николаева с перечнем предполагаемых партнеров. Среди них международная компания ESTA Construction, которая успешно работает в России с 2006 года. Для управления проектом привлечена международная компания AECOM, проектирование технологии и поставки оборудования для ГОКа решено поручить международной инжиниринговой компании Coralina Engineering, работающей на Эльге с 2012 года.

Проект комплексного развития должен обеспечить серьезные финансовые поступления в бюджет региона, новые рабочие места для якутян, а также гарантирует сохранение экологического баланса на территории, прилегающей к производственным объектам.