В Якутии обрушился новый мост

В Сунтарском районе возбуждено уголовное дело по факту обрушения арочного моста через реку Агдары.

Установлено, что в апреле 2019 года между Управлением строительного комплекса Сунтарского района и ООО «Меркурий» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Крестях-Хордогой», в том числе устройство металлического арочного моста через р. «Агдары». С учетом дополнительного соглашения сумма контракта составила более 30 млн. рублей.

Строительство моста подрядной организацией с привлечением субподрядчиков осуществлено в период с апреля 2019 года по май 2020 года, по принятым работам подрядчику из муниципального бюджета выплачены денежные средства в сумме свыше 28,5 млн. рублей.

16 июня 2020 года зафиксировано частичное обрушение моста. Причиной согласно материалам проверки прокуратуры явилось не соответствие качества выполненных работ по отдельным конструктивам проектно-сметной документации и требованиям строительных правил.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.