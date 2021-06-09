В Якутии обратили внимание на безопасность на турбазах

Накануне в целях профилактики происшествий и гибели людей на водных объектах сотрудники Службы спасения РС (Я), Центра ГИМС ГУ МЧС России, Всероссийского общества спасания на водах провели информационно-разъяснительную работу на туристических базах в Хангаласском районе, сообщают в отделе профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».

Межведомственная группа встретилась с представителями туристических баз, администрации 1-го Мальжагарского наслега, владельцами маломерных судов и отдыхающими. Специалисты рассказали присутствующим о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах, в природной среде.

Председатель РС ООО «ВОСВОД» по РС(Я) Гаврил Кононов внес предложения о создании передвижных спасательных постов на территории Хангаласского района.

«Для проведения профилактической работы Хангаласский район выбран не случайно — здесь вдоль берега Лены расположены различные туристические базы. Подобные межведомственные профилактические мероприятия актуальны, как для представителей турбаз, владельцев маломерных судов, так и для отдыхающих, местного населения», — отметил ВрИО начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Александр Быков.