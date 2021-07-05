В Якутии обработали леса от сибирского шелкопряда
На территории Хангаласского, Намского и Якутского лесничеств завершена обработка лесов от вредителей. Истребительные мероприятия проводились авиационным способом химическим методом.
В борьбе с вредителем было задействовано семь бортов с оборудованием ультрамалого опрыскивания.
На заселенные сибирским шелкопрядом лесные участки применялся контактно-кишечный инсектицид «Клонрин КЭ», используемый для борьбы с широким спектром вредителей. Данный препарат имеет третий класс опасности, он безопасен для людей, крупного рогатого скота и для теплокровных животных в целом.
Отметим, что специалистами будет проведена работа по учету эффективности обработки очагов сибирского шелкопряда на территории трех лесничеств. Предварительный осмотр показал эффективность мероприятий, направленных на истребление вредителя.
Также совместно с филиалом ФБУ «Рослесозащита» будут продолжены мероприятия по определению количественных и качественных характеристик популяций сибирского шелкопряда и оценка угрозы объедания насаждений в действующих очагах.
Минэкологии Якутии в конце мая текущего года были проведены мероприятия по контрольному обследованию на общей площади 215 301,1 га: Намское 3605 га, Хангаласское 148 499,3, Якутское 52 326, 1 га. Необходимость проведения истребительных мероприятий была подтверждена на площади 204 440,4 га.
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