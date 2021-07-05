В Якутии обработали леса от сибирского шелкопряда

На территории Хангаласского, Намского и Якутского лесничеств завершена обработка лесов от вредителей. Истребительные мероприятия проводились авиационным способом химическим методом.

В борьбе с вредителем было задействовано семь бортов с оборудованием ультрамалого опрыскивания.

На заселенные сибирским шелкопрядом лесные участки применялся контактно-кишечный инсектицид «Клонрин КЭ», используемый для борьбы с широким спектром вредителей. Данный препарат имеет третий класс опасности, он безопасен для людей, крупного рогатого скота и для теплокровных животных в целом.

Отметим, что специалистами будет проведена работа по учету эффективности обработки очагов сибирского шелкопряда на территории трех лесничеств. Предварительный осмотр показал эффективность мероприятий, направленных на истребление вредителя.

Также совместно с филиалом ФБУ «Рослесозащита» будут продолжены мероприятия по определению количественных и качественных характеристик популяций сибирского шелкопряда и оценка угрозы объедания насаждений в действующих очагах.

Минэкологии Якутии в конце мая текущего года были проведены мероприятия по контрольному обследованию на общей площади 215 301,1 га: Намское 3605 га, Хангаласское 148 499,3, Якутское 52 326, 1 га. Необходимость проведения истребительных мероприятий была подтверждена на площади 204 440,4 га.