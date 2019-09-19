В Якутии обокрали вдову

В дежурную часть полиции ОМВД России по Томпонскому району поступило сообщение о краже 12 000 рублей. Потерпевшая пояснила, что накануне разрешила родственнику её покойного мужа временно пожить в своей квартире. Однако на следующий день, вернувшись с работы, женщина обнаружила, что у неё пропали денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражу и угон 22-летний мужчина. Как выяснилось, молодой человек недавно вышел из мест лишения свободы и искал себе место для ночлега. Вспомнив, что в поселке проживает жена его покойного родственника, он попросил её о помощи, она не отказала. На следующее утро он обнаружил в квартире 12000 рублей и, похитив их, решил скрыться. Но хозяйка заперла дверь, когда уходила на работу. Тогда мужчина покинул квартиру, расположенную на первом этаже, выпрыгнув из окна. На похищенные средства подозреваемый купил себе алкоголь и сигареты.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.