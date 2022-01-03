В Якутии обновят законодательство ради безопасности людей на улице

В Общественной палате Якутии состоялся круглый стол о безнадзорных животных

Сегодня, 3 января, в Общественной палате Якутии в режиме видеоконференции состоялось обсуждение вопроса о безнадзорных животных. В мероприятии приняли участие депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн), члены Общественной палаты Якутии, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в республике, Департамента ветеринарии, мэрии Якутска, СВФУ им. М.К. Аммосова, активисты и обеспокоенные граждане, передает ЯСИА. Поступило очень много предложений.

«В ходе круглого стола поступило очень много предложений. Так, были озвучены предложения о необходимости обязательной регистрации домашних животных, создания методических рекомендаций по подсчету количества собак и методики определения их агрессивности, поднятия штрафов за самовыгул животных (сейчас штраф составляет 500 рублей) и другие. Многие отметили, что законодательство в части регулирования безнадзорных животных, ответственности хозяев домашних животных, введения налогов для хозяев собак (кроме охотников-промысловиков и некоторых других категорий) должно быть обновлено и отвечать всем необходимым нормам, чтобы человек мог чувствовать себя на улице безопасно. Все поступившие предложения мы отработаем с нашими депутатами Государственной Думы, с коллегами из других Общественных палат и народными депутатами Государственного собрания (Ил Тумэн). Все озвученные предложения мы направим до 10 января, и уже на первой сессии парламента республики они будут рассмотрены», — сказал председатель Общественной палаты Якутии Николай БУГАЕВ.

Как сообщил в ходе круглого стола заместитель главы Якутска Егор КАРДАШЕВСКИЙ, с начала 2021 года по 31 декабря 2021 года количество отловленных животных составило 2914 особей. Стерилизовано 1002 особи, кастрировано 861, маркировано 3197, вакцинировано 2251, возвращены в прежние места обитания 1433, возращены владельцам 92, пристроены к новым владельцам 845. Количество животных в приюте на 31 декабря 2021 года — 895 особей.

С 1 по 2 января 2022 отловлено 64 животных без владельцев. С 29 ноября с территории Автодорожного округа отловлено 66 собак, сообщает ЯСИА.

Полностью запись круглого стола Общественной палаты Якутии смотрите в ютуб-канале общественного деятеля и блогера Николая БАРАМЫГИНА.