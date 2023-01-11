В 2022 году в Якутии обновлен рекорд по объемам дорожных работ — построено 582 км дорог и введено 7 мостовых переходов.

🔹Всего с 2018 по 2022 год благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в республике построено 2,5 тысяч км автомобильных дорог и 47 мостов.

🔹В новом году необходимо не сбавлять темпов дорожного строительства. Большой объём работ по ремонту и реконструкции предстоит на федеральных дорогах «Вилюй», «Лена», «Колыма» . Уже начались работы на автодороге «Умнас» от поста ГАИ в Якутске до Владимировки. Продолжится реконструкция участка автодороги «Нам» со стороны Мархи. Планируется ввод 4 мостов в Ленском, Томпонском и Оймяконском районах. Полная реконструкция главной магистрали столицы — проспекта Ленина должна быть завершена до конца октября этого года. Работа продолжается.