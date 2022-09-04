В Якутии обнаружили погребение древнего воина
В августе якутские археологи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера делали раскопки в местности Хаспыт у озера Аргаа-Кюел в Немюгюнцах. И обнаружили погребение воина предположительно XVII века.
По сведениям нашего конфиденциального источника, у левого колена находилось седло, по левую руку — семь стрел с наконечниками и оперением, с правой стороны таза — металлический котел-олгуй, по правую руку — боевой батас. Самое примечательное в найденном погребальном комплексе — это то, что дальняя от клинка треть рукояти батаса украшена вдетой шкурой змеи. Такой находки прежде не было еще никогда. Шкура какой змеи (гадюки, щитомордника или, быть может, амурского полоза), предстоит еще уточнить.
Сами ученые по традиции хранят молчание до окончания полевых работ. Сезон закончится с первым снегом (предположительно в октябре), после чего подведут итоги и начнут работу в лабораторных условиях. Так что официального заключения о находке придется подождать.
Батас. Однолезвийное рубяще-колющее оружие ближнего боя. Длина клинка — 50–70см, хвостовика — 25–30 см, рукояти — до 150 см. С одной стороны в верхней части полосы ближе к обуху имеется дол. Клинок батаса отличается от клинков других видов оружия: полоса от больстера к боевому концу слегка расширяется. А потом резко, практически под углом, сужается к острию. Есть клинки с волнообразным (зазубренным) лезвием. Имеющиеся в музейных экспозициях батасы датируются, начиная с XVIIIв.
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