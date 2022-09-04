В Якутии обнаружили погребение древнего воина

Кадр из фильма «Тыгын Дархан»

В августе якутские археологи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера делали раскопки в местности Хаспыт у озера Аргаа-Кюел в Немюгюнцах. И обнаружили погребение воина предположительно XVII века.

По сведениям наше­го конфиденциального источника, у левого ко­лена находилось седло, по левую руку — семь стрел с наконечниками и оперением, с правой стороны таза — метал­лический котел-олгуй, по правую руку — бое­вой батас. Самое приме­чательное в найденном погребальном комплек­се — это то, что даль­няя от клинка треть ру­кояти батаса украшена вдетой шкурой змеи. Та­кой находки прежде не было еще никогда. Шку­ра какой змеи (гадю­ки, щитомордника или, быть может, амурского полоза), предстоит еще уточнить.

Сами ученые по тради­ции хранят молчание до окончания полевых ра­бот. Сезон закончится с первым снегом (предпо­ложительно в октябре), после чего подведут ито­ги и начнут работу в ла­бораторных условиях. Так что официального заклю­чения о находке придется подождать.

Батас. Однолезвийное рубяще-колющее оружие ближнего боя. Длина клин­ка — 50–70см, хвостовика — 25–30 см, рукояти — до 150 см. С одной сторо­ны в верхней части поло­сы ближе к обуху имеет­ся дол. Клинок батаса от­личается от клинков дру­гих видов оружия: поло­са от больстера к боево­му концу слегка расширя­ется. А потом резко, пра­ктически под углом, сужа­ется к острию. Есть клин­ки с волнообразным (зазу­бренным) лезвием. Имею­щиеся в музейных экспози­циях батасы датируются, начиная с XVIIIв.