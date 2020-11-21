В Якутии обнаружили еще 218 заразившихся
Согласно информации оперативного штаба Якутии на 21 ноября 2020 года выявлено 218 новых случаев COVID-19, в том числе 49 бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции.
В Якутске –119 случаев;
Вилюйский район -11 случаев;
Алданский, Сунтарский и Усть-Майский районы — по 6 случаев;
Верхневилюйский, Горный и Нюрбинский районы — по 5 случаев;
Амгинский, Оймяконский, Олекминский, Оленекский, Усть-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский районы — по 4 случая;
Анабарский, Верхоянский и Мирнинский районы — по 3 случая;
Аллаиховский, Жиганский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Таттинский и Усть-Янский районы — по 2 случая;
Верхнеколымский, Намский, Среднеколымский и Томпонский районы — по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 1.
За сутки лабораториями республики проведено 5 341 исследование на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 747 507 тестов.
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