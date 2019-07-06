В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

В результате послепускового вертолетного облета в районе падения РП 983 в Алданском районе обнаружено два фрагмента створки головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2», сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

«Вчера был осуществлен визуальный осмотр согласно координатам, зафиксированным радарными установками. Фрагменты обнаружены в густой чаще лесов, очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены с понедельника», — сообщил старший госинспектор Алданского комитета государственного экологического надзора Петр Иванов.

Также в районе падения РП 985 в Вилюйском улусе рабочей группой обнаружены три фрагмента второй ступени ракеты-носителя «Союз-2».

Специалистами министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии произведен отбор проб природных сред на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов в Алданском и Вилюйском районах.

Специалистами ФГУП «ЦЭНКИ» будет осуществлен вывоз и транспортировка обнаруженных фрагментов.