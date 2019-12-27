В Якутии обнаружены «точки»

В магазине «Орто Дойду» с. Хатассы участковым уполномоченным полиции выявлен факт нарушения алкогольного законодательства. В отношении 48-летней женщины-продавца составлен протокол в соответствии со ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В с. Улаах Аан 42-летняя местная жительница продавала водку односельчанам из своего дома. Участковым уполномоченным полиции составлен протокол по ч. 1 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

В Жиганске также закрыта очередная «точка». В отношении жительницы дома по ул. Ойуунского проводится проверка. Вся водочная продукция изъята.

Для продавца магазина «Успех» по ул. Можайского г. Якутска прошел неуспешный день. Женщина бойко торговала алкоголем, не имея на то соответствующего разрешения. Участковым уполномоченным полиции она также привлечена к административной ответственности. Весь алкоголь изъят.

По ул. Богатырева г. Якутска остановлена автомашина, из которой 34-летний бутлегер реализовывал алкоголь. Пиво изъято, а в отношении мужчина приняты меры административного характера по ч. 1 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Уважаемые граждане, не нарушайте закон! Помните, повторное нарушение закона в сфере алкогольного законодательства в следующий раз может повлечь уголовную ответственность.