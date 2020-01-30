30.01.2020
17:25
144
Происшествия
В Якутии обнаружены останки благородного оленя
В дежурную часть отделения МВД России по Амгинскому району поступило сообщение от инспектора охраны природы Якутии о том, что в лесном массиве обнаружены останки парнокопытного животного, которое было добыто неизвестными лицами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в незаконной охоте 42-летний местный житель.
Выяснилось, что подозреваемый, находясь на участке местности «Хамыяха», в 23 километрах от села Амга, не имея лицензии на добычу диких копытных животных совершил отстрел одной особи изюбря. Ущерб, причиненный биологическим ресурсам республики, составил 350 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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