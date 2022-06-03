В Якутии обнаружено уникальное шаманское захоронение

В августе 2021 года заречным отрядом археологической экспедиции Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» было обнаружено уникальное по своей сохранности захоронение шамана, предварительно датированное XVIII веком.

Это второй случай в истории археологического изучения Якутии, когда сохранность материалов точно указывает на шаманскую деятельность погребенного. В обнаруженном погребении имелось шаманское облачение, состоящее из кафтана с металлическими подвесками, меховой одежды, маски и обуви.

Научный сотрудник лаборатории «Человек в Арктике» ИГИиПМНС ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Александра Прокопьева сообщила, что погребение залегало на глубине 70-80 см. Саркофаг шамана был покрыт берестой, а сам гроб был изготовлен из массивных, широких плах. «В гробу покоилось частично мумифицированное тело мужчины. Поверх тела был уложен кафтан шамана с подвесками из железа и меди, ноги были укрыты шубой «хотойдоох сон». На мужчине был костюм, состоящий из кафтана, шелковой рубашки, натазников и ноговиц», — рассказала археолог. Весь костюм представляет большой интерес с научной точки зрения, и в нем особо выделяются ноговицы шамана. Они прикрывают ноги от бедер до щиколоток, расшиты цветными нитками и украшены аппликацией из лоскутков ткани и кожи. Другим интересным и редким элементом одежды являются набедренники «бэлэпчи», которые были надеты поверх кафтана и подпоясаны ремнем. Набедренники украшены бахромой, бисером и вышивкой. В данное время костюмный комплекс находится на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря, в мастерской археологической кожи и текстиля всемирно известного реставратора Натальи Павловны Синицыной.

В гробу находились и сопроводительные предметы: седло, подпружные ремни с железными пряжками, стремена, две сумки и тризна.

«Это действительно уникальная находка, так как из-за изменения климата сохранность предметов из археологических раскопок с каждым годом становится всё хуже, к тому же поиск погребальных памятников постепенно усложняется динамичным изменением ландшафта. Вероятно, что погребальный комплекс столь хорошо сохранился благодаря сочетанию многих физико-химических факторов и природной среды. Мы выражаем большую благодарность Якутскому отделению Русского географического общества и Департаменту Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия за помощь в организации приезда реставраторов в Якутск», — отметила Александра Прокопьева и выразила готовность к междисциплинарному сотрудничеству с другими исследователями для проведения комплексного изучения материалов погребения.

Мария Ефремова, пресс-служба ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»