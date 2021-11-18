В Якутии обнаружено тело одного из пропавших мужчин

Сегодня 18 ноября в реке удалось обнаружить тело одного из пропавших мужчин. Поиски продолжаются. Как мы уже сообщали ,5 ноября в ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» от участкового уполномоченного МВД п.Усть-Куйга поступило сообщение о том, что 30 октября двое мужчин 1984 и 1967 годов рождения выехали на снегоходе Буран из п. Усть-Куйга в вверх по реке Яна в сторону участка Кючюс и не вернулись. Местным населением были организованы поиски потерявшихся. На 371 км реки Яна были обнаружены следы провала снегохода под лед, следов людей около места провала не обнаружено. Сделав лунку, на дне, на глубине 1,5 метров, обнаружен снегоход Буран и нарты. Тела мужчин не обнаружены. 11 ноября при обследовании дна в 5 метрах ниже по течению реки от места провала, подо льдом был обнаружены рюкзак одного из пропавших и сапоги.

Все эти дни поисковики, а это 3 спасателя ГБУ «Служба спасения РС(Я)», родственники, односельчане, участковый уполномоченный и инспектор ГИМС делали майны, осмотрели огромную площадь подводного шлейфа при помощи специальной фотовидеокамеры, где невозможно, проверяют баграми. Поиски усложняются наличием шуги между льдом и дном водоема, приходится очищать вручную. В среднем ежедневно в поисках участвуют 15-18 человек.