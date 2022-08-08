В Якутии обнаружено идеальное пастбище для мамонтов!

(новый видеоподкаст)

«В природе должно быть столько зверей, сколько позволяет кормовая база» — рассказывал в своем интервью известный эколог Сергей Зимов (см: https://polit.ru/article/2006/12/26/mamont/) – идеолог и реализатор вместе со своим сыном «Плейстоценового парка» в устье Колымы, на границе тайги и тундры. Площадь их экологического полигона 2000 гектаров, на котором сегодня пасутся 20 якутских лошадей, 8 лосей, десятки оленей, бродит 5 медведей, рыси, росомахи и даже один волк. Уехать и посмотреть складывающийся ландшафт, пригодный для мамонтовой фауны многим не реально, да и он еще не сложился. Идея эксперимента экологов в том, чтобы колымская тундра со временем превратилась в плодородную степь с густой травой, биотоп которой способен прокормить мамонтов! Это была продуктивная экологическая система с высокой плотностью диких травоядных животных, достигавшей плотности «20 — 30 крупных травоядных на квадратный километр»! Посудите о продуктивности мяса! Она, по мнению ученых, была в тысячу раз больше чем сейчас. Но по какой-то причине она исчезла. И причина вовсе не в климате!

Где же можно хоть краем глаза увидеть примерный биотоп, способный прокормить мамонта? Как оказалось, представлять биотоп мамонтовой фауны и не нужно, его проще простого увидеть своими глазами! Надо всего лишь съехать по дороге от Старого города к Зеленому лугу – реальному плейстоценовому парку города Якутска! Этот луг, как доказали в своих исследованиях якутские ученые отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха — идеальное место для содержания небольшого стада мамонтов, причем не только по наличию питательной среды, а именно той растительности, которую и ели 20 000 лет назад эти северные исполины!

Предлагаем в новом видеоподкасте «Антропологии Севера» воочию лицезреть эту мамонтовую флору Зеленого луга города Якутска, а также услышать ответы ученого на вопросы: почему исчезли мамонты, какой был тогда климат и как пил воду мамонт зимой? Проведет обзорную экскурсию по лугу и ответит на вопросы руководитель упомянутого отдела АН РС (Я), д.б.н. Альберт ПРОТОПОПОВ. Приятного просмотра!