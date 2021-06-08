08.06.2021
19:37
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Происшествия

В Якутии обнаружена запертая под замок женщина

Сегодня, 8 июня, поступило сообщение от диспетчера ЦППС г. Алдана о том, что в п. Нижний Куранах в одной из запертых квартир находится беспомощная пожилая женщина.

Пожарное подразделение ПЧ-1 по охране п. Нижний Куранах ОГПС РС (Я)  по МО «Алданский район» выехало в составе 4 человек. На момент прибытия огнеборцев установлено, что в квартире заперта дверь, но окно приоткрыто. Огнеборцам удалось через окно проникнуть в жилье. Внутри была обнаружена лежавшая на полу пожилая женщина, в сознании. Пострадавшей была оказана первая помощь, затем ее передали работникам скорой помощи.

Фото: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Источник: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
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