08.06.2021
19:37
515
Происшествия
В Якутии обнаружена запертая под замок женщина
Сегодня, 8 июня, поступило сообщение от диспетчера ЦППС г. Алдана о том, что в п. Нижний Куранах в одной из запертых квартир находится беспомощная пожилая женщина.
Пожарное подразделение ПЧ-1 по охране п. Нижний Куранах ОГПС РС (Я) по МО «Алданский район» выехало в составе 4 человек. На момент прибытия огнеборцев установлено, что в квартире заперта дверь, но окно приоткрыто. Огнеборцам удалось через окно проникнуть в жилье. Внутри была обнаружена лежавшая на полу пожилая женщина, в сознании. Пострадавшей была оказана первая помощь, затем ее передали работникам скорой помощи.
Фото: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Источник: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.06.2021
12
08.06.2021
85
08.06.2021
137
08.06.2021
214
08.06.2021
334
08.06.2021
471
08.06.2021
505
08.06.2021
453
08.06.2021
155
08.06.2021
538
08.06.2021
230
08.06.2021
562
08.06.2021
234
08.06.2021
164
08.06.2021
287
08.06.2021
434
08.06.2021
278
08.06.2021
216
08.06.2021
334
08.06.2021
172
08.06.2021
264
08.06.2021
298
08.06.2021
580
08.06.2021
268
08.06.2021
2142
08.06.2021
215
08.06.2021
363
08.06.2021
334
08.06.2021
203
08.06.2021
1198
08.06.2021
282
08.06.2021
1101
08.06.2021
246
08.06.2021
1003
08.06.2021
1479
08.06.2021
1179
08.06.2021
412
08.06.2021
1116
07.06.2021
3933
07.06.2021
1689
07.06.2021
736
07.06.2021
352
07.06.2021
1728
07.06.2021
2073
07.06.2021
948
07.06.2021
413
07.06.2021
361
07.06.2021
1897
07.06.2021
1061
07.06.2021
622
07.06.2021
564
ТОП НОВОСТИ
07.06.2021
3934
03.06.2021
3832
03.06.2021
3099
02.06.2021
3019
06.06.2021
2921
03.06.2021
2840
06.06.2021
2698
04.06.2021
2636
02.06.2021
2631