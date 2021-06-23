В Якутии обнаружен незаконный карьер

Инспектором отдела государственного земельного надзора 16 июня проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельных участков, расположенных в окрестностях Наяхинского наслега Усть-Алданского улуса.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 140 246 кв.м., расположенном на пашне Бэкэрээйи халдьаайыта Наяхинского наслега, выявлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы с последующей выемкой грунта на глубину порядка 3 метров (разработка грунтового карьера) на площади 63 645 кв.м., остальная часть земельного участка, где не производились земляные работы заросла сорной растительностью, примущественно — пырей ползучий. В ходе обследования участка произведен отбор почвенных проб для исследования в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». Данный земельный участок находится в неразграниченной государственной собственности.

Несанкционированные работы, связанные с нарушением и уничтожением плодородного слоя почвы, приводят к снижению сельскохозяйственной ценности земель, а в дальнейшем – к их деградации, наносят значительный вред землям сельскохозяйственного назначения, как природному объекту, нарушая тем самым основополагающий принцип оборота земель сельскохозяйственного назначения: сохранение целевого использования земельных участков.

В связи с выявленным нарушением администрации Усть-Алданского района будет направлено предостережение.