В Якутии обнаружен факт перевозки подозрительного мяса

В ноябре 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) при досмотре поднадзорного груза, поступившего автотранспортом обнаружен факт перевозки мороженой говядины общим весом 2 300 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

Подконтрольная продукция транспортировалась из Новосибирской области в Мирнинский район Республики.

На груз животного происхождения у перевозчика не было документов, характеризующих его территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, подтверждающих благополучное эпизоотическое состояние места его выхода, а также позволяющих идентифицировать указанную продукцию.

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Партия мороженой говядины принята на ответственное хранение до подтверждения ее качества и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении и принятия решения о ее дальнейшем использовании или уничтожении.

С нарушителем проведена разъяснительная беседа об обязательном сопровождении перевозок продукции животного происхождения ветеринарно — сопроводительными документами.