В Якутии обманули одинокую мать с младенцем

В период с 21 по 27 июня в Республике Саха (Якутия) 20 женщин и 10 мужчин стали жертвами дистанционных мошенников. Обману поддались жители городов Якутск, Мирный, Удачный, Нерюнгри и Ленск.

Потерпевших обманули под видом банковских сотрудников и представителей брокерских площадок. В 15 случаях граждане, находясь под воздействием мошенников, направили им займовые деньги. Общий ущерб составил порядка 2 500 000 рублей.

Одним из крупных ущербов, который нанесли жительнице Якутска преступники, составляет свыше 500 000 рублей. Молодая женщина – реанимационная медсестра находится в послеродовом отпуске, не замужем, имеет два финансовых обязательства в виде ипотеки и потребительского кредита.

Женщина увидела в сети рекламу об акциях банка «Тинькофф» к летним праздникам и заполнила анкету. Вскоре к ней поступил звонок от якобы представителя брокерской компании, который заинтересовал ее предложениями. Общение в основном проходило по скайпу, также потерпевшая установила на своем телефоне приложения «Т REA» и «Web Totalcoin», а также «Киви-кошелек».

Следуя инструкциям, женщина открыла «брокерский счет», перевела деньги в доллары и после этого от нее под разными предлогами и разными суммами стали требовать «инвестиций».

Позже, потерпевшая направила скриншот рекламы в банк «Тинькофф», где официальные представители ответили ей, что среди продуктов банка таковой услуги нет.