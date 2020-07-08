В Якутии обманом завладели квартирой 84-летней бабушки

В Якутии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирой, принадлежащей 84-летней пенсионерке.

Следователем отдела МВД России по Олёкминскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В феврале 2016 года обвиняемая, зная, что дом, где находится двухкомнатная квартира потерпевшей, подпадает под программу расселения аварийного жилья, решила обманным путем переоформить на себя чужую собственность. Имея преступный умысел, злоумышленница изготовила фиктивные доверенность, договор купли-продажи, расписку о получении денежных средств представителем продавца и обратилась с этими документами в регистрационный орган. На основании предоставленных подложных документов было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на ее имя и ее супруга, который в свою очередь не был осведомлен о её преступных действиях.

В дальнейшем обвиняемая планировала получить новую квартиру по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и передать своему внуку.

Таким образом, своими умышленными противоправными действиями обвиняемая лишила пенсионерку права собственности на жилое помещение и причинила ей ущерб в размере около миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.