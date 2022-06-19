В республике обитают редчайшие птицы мира

На территории Якутии сосредоточено до 99% мировых популяций редчайших птиц, таких как чирок-клоктун, стерх, розовая чайка, сибирская и очковая гага, кроншнеп-малютка, и другие.Только здесь обитают острохвостый песочник и кроншнеп-малютка.

В Красную книгу международного союза охраны природы внесены 7 видов, в Красную книгу России – 19 видов, а республики – 68 видов. По мнению учёных в этот дружелюбный суровый край слетаются птицы со всех материков, кроме Южной Америки.

Гнездятся в республике 271 видов птиц, 49 –как случайно залетевшие. 217 — пернатых являются перелётными, 33-обитающими в Якутии круглый год.

Зимовать птицы улетают в Юго-Восточную Азию- Китай, Японию, Таиланд, Южную Африку. Часть птиц остаётся в республике, например: голубая сорока, длиннохвостая синица, тетерева, куропатки, глухари.

Новые виды птиц в Якутии постоянно пополняются. В 60-70 годах прошлого столетия появились кулик-поручейник, чибис, скворец, светлокрылая крачка и большая синица.

В 1993 году Якутия стала членом Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), в рамках которого работает международная научно-исследовательская станция «Лена-Норденшельд», ведущая биологический мониторинг в одном из наиболее интересных регионов Арктики — дельте реки Лены.