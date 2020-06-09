09.06.2020
09:14
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Политика

В Якутии — новый зампред Верховного суда

Владимир ПУТИН своим указом назначил судей федеральных судов и представителей президента в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации.

В Якутии заместителем председателя Верховного суда Якутии назначена АЛЕКСАНДРОВА Раиса Степановна.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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