09.06.2020
09:14
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Политика
В Якутии — новый зампред Верховного суда
Владимир ПУТИН своим указом назначил судей федеральных судов и представителей президента в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации.
В Якутии заместителем председателя Верховного суда Якутии назначена АЛЕКСАНДРОВА Раиса Степановна.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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