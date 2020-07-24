24.07.2020
16:08
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Политика

В Якутии новый военный комиссар

Приказом министра обороны Российской Федерации на должность военного комиссара Республики Саха (Якутия) назначен полковник Авдонин Александр Владимирович, ранее занимавший должность заместителя военного комиссара Забайкальского края.

Александр Авдонин был назначен врио военного комиссара Якутии 2 июля 2020 года.

«Готов работать, коллектив замечательный – работоспособный. Есть трудности, но их вполне можно решить совместными усилиями с правительством республики. Мне очень понравилась Якутия», – сказал он тогда приступив к свои обязанностям.

Напомним, ранее должность военкома республики, с сентября 2016 года, занимал полковник Демир-Оол Артына.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Yakutia-Daily.ru, https://yakutia-daily.ru/v-yakutii-novyj-voennyj-komissar/
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