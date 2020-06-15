15.06.2020
11:04
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Коронавирус

В Якутии новый скачок: 85 заболевших коронавирусом

Сегодня, 15 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано  85 новых случаев коронавируса.

Из них   — 71 в Якутске. 4 в Усть-Алданском улусе, 3 — в Хангаласском улусе, по 2 случая в Верхневилюйском и Горном улусах, по 1 случаю в Вилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах.

Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

24 человека находятся в тяжелом состоянии. Пятеро из них на аппаратах ИВЛ.

23% среди заболевших — дети.

40 человек полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 31 человек в Якутске, 4 — Мегино-Кангаласском улусе, по 2 пациента выписаны в Алданском и Хангаласском районах, 1 в Намском улусе.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 3122 случая заболевания COVID-19.

1834 человека полностью выздоровели, 20 пациентов скончались.

За сутки лабораториями республики обработано 2722 теста на коронавирус.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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