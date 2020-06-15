В Якутии новый скачок: 85 заболевших коронавирусом
Сегодня, 15 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.
В Якутии за сутки зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса.
Из них — 71 в Якутске. 4 в Усть-Алданском улусе, 3 — в Хангаласском улусе, по 2 случая в Верхневилюйском и Горном улусах, по 1 случаю в Вилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах.
Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.
24 человека находятся в тяжелом состоянии. Пятеро из них на аппаратах ИВЛ.
23% среди заболевших — дети.
40 человек полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 31 человек в Якутске, 4 — Мегино-Кангаласском улусе, по 2 пациента выписаны в Алданском и Хангаласском районах, 1 в Намском улусе.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 3122 случая заболевания COVID-19.
1834 человека полностью выздоровели, 20 пациентов скончались.
За сутки лабораториями республики обработано 2722 теста на коронавирус.
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