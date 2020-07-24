В Якутии новый ио зампреда

Новые кадровые указы Ил Дархана:

Михаил Викторович Никифоров назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), освобождён от должности заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) July 24, 2020

Денис Георгиевич Белозеров освобождён от должности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе. — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) July 24, 2020

Справка

Никифоров Михаил Викторович родился 05 января 1971 года в с. Сунтар, Сунтарского района ЯАССР.

Образование высшее, в 1995 г. окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», по квалификации — инженер-электрик.

2000 году окончил Российскую академию государственной гражданской службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Государственное и муниципальное управление», по квалификации — менеджер.

Трудовая деятельность

1992-2000 гг. — Слесарь КИП и П 3 разряда Объединения «Якутмебель», главный энергетик ГПО «Сахамебель», главный инженер ГУП «Сахамебель им. В.Г.Павлова». 2000-2003 гг. — Глава Администрации Сунтарского улуса.

2003-2007 гг. — Глава Муниципального образования «Сунтарский улус».

2007-2010 гг. — Руководитель Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2010 года № 87, назначен заместителем министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2011 года № 678, назначен заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 2 класса.

Государственные награды и звания:

Медаль МВД России «200 лет МВД России»

Почетный гражданин Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия)

Грамота Правительства Республики Саха (Якутия)

Ведомственные награды:

Грамота Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия)

Благодарность Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)