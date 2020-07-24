В Якутии новый ио зампреда

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Справка
Никифоров Михаил Викторович родился 05 января 1971 года в с. Сунтар, Сунтарского района ЯАССР.
Образование высшее, в 1995 г. окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», по квалификации — инженер-электрик.
2000 году окончил Российскую академию государственной гражданской службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Государственное и муниципальное управление», по квалификации — менеджер.
Трудовая деятельность
1992-2000 гг. — Слесарь КИП и П 3 разряда Объединения «Якутмебель», главный энергетик ГПО «Сахамебель», главный инженер ГУП «Сахамебель им. В.Г.Павлова». 2000-2003 гг. — Глава Администрации Сунтарского улуса.
2003-2007 гг. — Глава Муниципального образования «Сунтарский улус».
2007-2010 гг. — Руководитель Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2010 года № 87, назначен заместителем министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия).
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2011 года № 678, назначен заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 2 класса.
Государственные награды и звания:
Медаль МВД России «200 лет МВД России»
Почетный гражданин Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия)
Грамота Правительства Республики Саха (Якутия)
Ведомственные награды:
Грамота Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия)
Благодарность Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
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