30.01.2020
15:50
112
Происшествия
В Якутии новое массовое отравление школьников
По поручению прокуратуры республики прокуратурой г.Якутска организована проверка по факту обращения в Якутскую городскую больницу № 3 учащихся Республиканского лицея-интерната в количестве 34 человек с признаками кишечной инфекции.
В ходе проверки, в том числе с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора, будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся образовательного учреждения.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
На контроле прокуратуры также находится доследственная проверка, проводимая следственными органами по указанному факту, на предмет наличия признаков уголовно-наказуемого деяния.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
#В Якутии новое массовое отравление школьников#Отравились учащиеся Республиканского лицея-интерната в количестве
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.01.2020
33
30.01.2020
111
30.01.2020
94
30.01.2020
103
30.01.2020
118
30.01.2020
1335
30.01.2020
140
30.01.2020
148
30.01.2020
175
30.01.2020
158
30.01.2020
978
30.01.2020
217
30.01.2020
231
30.01.2020
175
30.01.2020
256
30.01.2020
201
30.01.2020
306
30.01.2020
251
30.01.2020
2295
30.01.2020
340
30.01.2020
311
30.01.2020
2070
30.01.2020
897
30.01.2020
3210
30.01.2020
1030
30.01.2020
760
30.01.2020
457
30.01.2020
2397
30.01.2020
382
30.01.2020
1351
29.01.2020
456
29.01.2020
399
29.01.2020
459
29.01.2020
1142
29.01.2020
493
29.01.2020
1417
29.01.2020
437
29.01.2020
4718
29.01.2020
1168
29.01.2020
546
29.01.2020
2214
29.01.2020
358
29.01.2020
4192
29.01.2020
462
29.01.2020
453
29.01.2020
355
29.01.2020
606
29.01.2020
468
29.01.2020
801
29.01.2020
693
29.01.2020
2712
29.01.2020
422
ТОП НОВОСТИ
24.01.2020
11798
24.01.2020
9144
24.01.2020
8672
26.01.2020
8602
29.01.2020
8106
28.01.2020
6959
27.01.2020
6658
27.01.2020
6461
25.01.2020
6034