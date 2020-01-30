В Якутии новое массовое отравление школьников

По поручению прокуратуры республики прокуратурой г.Якутска организована проверка по факту обращения в Якутскую городскую больницу № 3 учащихся Республиканского лицея-интерната в количестве 34 человек с признаками кишечной инфекции.

В ходе проверки, в том числе с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора, будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся образовательного учреждения.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

На контроле прокуратуры также находится доследственная проверка, проводимая следственными органами по указанному факту, на предмет наличия признаков уголовно-наказуемого деяния.

