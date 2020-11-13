В Якутии новейшие фонари установят еще у двух сел

В 2020 году на участках автодорог Якутии установят наружное освещение мощностью свыше 16 км.

Для безопасности дорожного движения работы по установке опор освещения вдоль региональных автомобильных дорог «Амга» и «Умнас» на шести объектах велись по заказу ГКУ «Управтодор РС(Я)».

Подрядчиками выступили ООО «Столичная сервисная компания», ООО «Анмар», ИП Васильев А.И., ИП Игнатьев Я.В.

В этом году в городе Покровске введено в эксплуатацию 128 опор со светильниками на участке протяженностью 4,7 км. Также наружное освещение на основе контракта жизненного цикла по устройству и содержанию в Амгинском улусе получили два участка автодороги «Амга»: «Подъезд к Нефтебазе» (2,34 км) и км 178+900 — км 180+400 (1,5 км). Согласно графику, в ноябре ожидается окончание аналогичных работ в Хангаласском районе вдоль сел Булгунняхтах и Улах-Ан с общей мощностью 6,0 км.