В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело

В ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району обратился 40-летний мужчина с заявлением о краже двух аккумуляторов с припаркованного грузового автомобиля. Сумма причиненного ущерба составила 55 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое 25-летних безработных мужчин, один из которых был ранее судим.

Установлено, что подозреваемые ночью, катаясь на машине по поселку, заметили припаркованный возле одного из домов грузовой автомобиль и решили похитить из него аккумуляторы. Злоумышленники сняли крепления аккумуляторов и, загрузив их в свою машину, скрылись. Похищенное имущество подозреваемые сбыли первому встречному за 2000 рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.