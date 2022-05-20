В Якутии незанятая молодёжь может бесплатно получить рабочую профессию и трудоустроиться

Участники проекта «ПУСК» получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. В прошлом году в рамках проекта они бесплатно прошли теоретическое обучение и практику на стройплощадках в Горном районе. Проект инициирован Молодёжным правительством и поддержан руководством республики.

«Мы поддерживаем этот проект и считаем, что его появление было своевременным. Тем более сама молодёжь является инициатором. Глава республики Айсен Николаев ставит задачу проработать новые механизмы трудоустройства местных жителей во всех отраслях реального сектора. Поэтому мы делаем упор на подготовку своих кадров, и такие проекты вносят большой вклад в общее дело», – отметил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Напомним, проект «ПУСК» (Передвижной учебно-строительный комплекс) запустили весной прошлого года в Горном районе. По проекту организовано обучение безработной и незанятой молодёжи в возрасте до 35 лет. Сейчас молодые якутяне могут за два месяца освоить такие рабочие профессии строительной отрасли, как сварщик, бетонщик и каменщик.

Проект расширяется, если в прошлом году это было 16 человек, то в этом году ещё порядка 100 молодых людей пройдут обучение и практику в Амгинском, Горном и Усть-Алданском районах и бесплатно получат рабочую профессию, не выезжая за пределы района проживания.

Вручение удостоверений о квалификации прошло в Центре опережающей профессиональной подготовки республики, на базе которого было организовано онлайн-обучение. Директор Центра Владислав Хабаров отметил, что в дальнейшем проект может быть расширен на промышленные предприятия и на арктические районы.

Также в центре обучают слушателей в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», проводят профориентационные занятия для детей и молодёжи, разрабатывают проекты содействия занятости местных жителей.

Так, в 2021 году по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» на базе Центра обучение прошли 1900 человек, из которых 79% трудоустроены на предприятия республики. В 2022 году планируется обучить не менее 1405 местных жителей для отраслей строительства и промышленности, в том числе по проектам «ПУСК» и «Навахту14».