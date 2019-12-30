В Якутии незаконную продажу курительных смесей возьмут под жесткий контроль

Перед муниципалитетами поставлена задача по повышению эффективности работы районных антинаркотических комиссий.

Под председательством главы Якутии Айсена Николаева 30 декабря проведено завершающее в 2019 году заседание антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия).

О ходе реализации ведомственной программы по социально-психологической работе в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН по РС (Я), доложилась начальник психологического отделения Оксана Басенко. Отмечено, что совместно с медицинской службой УФСИН по РС (Я) осуществляется сбор информации о лицах, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, желающих в случае осуждения и направления для отбывания наказания в исправительные учреждения участвовать в социально-психологической работе, направленной на профилактику алкогольной и наркотической зависимости. Лицам, освобождающимся из СИЗО, предоставляется информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, находящихся на территории республики и осуществляющих помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостью.

Отдельная плановая работа проводится с несовершеннолетними, чьи родители были осуждены за хранение, распространение или употребление наркотических средств.

Заслушав доклад, Айсен Николаев внес предложение о занесении в протокол заседания Республиканской антинаркотической комиссии пункта по усилению взаимодействия аппарата комиссии с УФСИН по РС (Я) в части проводимой профилактической работы, а также стимулирования НКО, осуществляющих деятельность по реабилитации лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

О реализации и эффективности муниципальных целевых программ антинаркотической направленности рассказал начальник Департамента внутренней политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Михаил Слепцов. Он отметил, что из всех муниципальных районов и двух городских округов республики только в 14 реализуются мероприятия антинаркотической направленности и только в 2 районах приняты целевые муниципальные программы. В 8 муниципальных образованиях действуют подпрограммы, которые заложены в различные муниципальные программы.

«Мы разработали и направили во все районы республики модельную муниципальную программу, так как в 2020 году перед аппаратом Республиканской антинаркотической комиссии стоит задача – чтобы все районы и городские округа привели свою муниципальную программу в соответствие с модельной антинаркотической программой с указанием целевых индикаторов и оценки эффективности от реализации программы», — отметил Михаил Слепцов.

Глава Якутии отметил, что во многих муниципальных образованиях республики деятельность антинаркотических комиссий сведена к формализму, а между тем, работа на местах является основой профилактических мероприятий. По мнению Айсена Николаева, особое внимание в деятельности антинаркотических комиссий должно уделяться пресечению распространения наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, совершенствованию профилактических мероприятий с категорией граждан, входящих в группу риска, это неработающая молодежь, лица, находящиеся в конфликте с законом, несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В завершение заседания Айсен Николаев призвал представителей органов внутренних дел и местного самоуправления на местах проводить активную работу по недопущению розничной продажи смесей снюс, содержащих никотин и его производные. Взять этот вопрос под жёсткий контроль, в том числе в период праздничных каникул.