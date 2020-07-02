В Якутии незаконно добыли золото на 26 млн рублей

Якутская природоохранная прокуратура сообщила о незаконной добыче золота в 2018 году недропользователем на участке, предоставленном для геологического изучения месторождений полезных ископаемых.

В последующем, драгоценный металл после проведенного аффинажа реализован в слитках кредитной организации на общую сумму 26 млн руб.

Якутская природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.