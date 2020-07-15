В Якутии незаконно добыли 15 северных оленей

Весной текущего года в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками отделения МВД России по Анабарскому району был выявлен факт незаконной охоты на дикого северного оленя. Полицейские остановили два снегохода, в санях которых находились разделанные туши животных.

В ходе проверки установлено, что в конце марта 34-летний уроженец Верхневилюйского района вместе со своим 35-летним двоюродным братом осуществили незаконную добычу северного оленя в количестве 15 голов, причинив материальный ущерб в размере 1 млн 650 тысяч рублей. Также выяснилось, что один из них передал второму зарегистрированный на свое имя охотничий карабин калибра 5,45 мм.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.258 «Незаконная охота», ч.1 ст.222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.