В Якутии охота на лосей завершилась неприятностями

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).



В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, находясь на территории Вилюйского района, не имея разрешения на добычу копытных животных (лосей), незаконно владея и используя огнестрельный охотничий нарезной карабин, добыл две особи лося (самок).



По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 2 годам 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 мес.



Кроме того судом удовлетворен иск прокурора о взыскании с мужчины ущерба причиненного преступлением на общую сумму 800 тыс.рублей.



Приговор суда не вступил в законную силу.