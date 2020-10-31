31.10.2020
20:47
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Происшествия

В Якутии охота на лосей завершилась неприятностями

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).


В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, находясь на территории Вилюйского района, не имея разрешения на добычу копытных животных (лосей), незаконно владея и используя огнестрельный охотничий нарезной карабин, добыл две особи лося (самок).


По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 2 годам 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 мес.


Кроме того судом удовлетворен иск прокурора о взыскании с мужчины ущерба причиненного преступлением на общую сумму 800 тыс.рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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