В Якутии незадачливый вор растерял добычу

В дежурную часть ОМВД России по Нижнеколымскому району Якутии с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил что, когда дома никого не было, кто-то взломал дверной замок и проник к нему в квартиру. Пропали телевизор и домашний кинотеатр. Общий материальный ущерб составил более 7 000 рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 46-летний подозреваемый.

Выяснилось, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал дверной замок и проник в квартиру. По словам задержанного, изначально он хотел попросить у кого-нибудь сигарету. На улице мужчина никого не встретил, поэтому начал обходить подъезды.

Мужчину привлекла приоткрытая дверь одной из квартир. Как выяснилось, у потерпевшего была двойная дверь. Однако внешняя дверь не была заперта, а внутренняя была довольно хлипкой. Убедившись, что дома никого нет, злоумышленник решил проникнуть внутрь.

На обратном пути незадачливый мужчина растерял части домашнего кинотеатра. А похищенный телевизор позже подбросил в один из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

МВД по Республике Саха (Якутия) предупреждает:

— укрепите входную дверь в вашу квартиру, особое внимание обратите на усиление дверного косяка, дверной коробки;

— позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего замка, установите дополнительное запорное устройство на входную дверь и постоянно им пользуйтесь;

— оборудуйте входную дверь глазком и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь ими, при открывании двери на звонок в квартиру;

— при уходе из квартиры, тщательно закрывайте балконные двери, все окна и форточки, особенно на 1 этаже;

— в случае длительного отсутствия, попросите соседей присмотреть за квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика.