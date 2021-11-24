В Якутии невакцинированным вход закрыт

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Альбина Кычкина сообщила, что для недопущения распространения коронавируса якутские предприниматели выбрали введение системы QR-кодов, нежели полное закрытие объектов, передает телеканал «Якутия 24».

«Когда внедряли систему QR-кодов, в Якутии проходило большое обсуждение при участии предпринимательского сообщества. Мы понимали, что бизнес вынужден решать — либо полное закрытие, либо проверка посетителей через QR-коды. Конечно, бизнес выбрал наименьшую меру, и мы ожидаем, что оперштаб примет решение о снятии действующий дополнительных ограничений», — сказала она.

Она подчеркнула, что этим летом именно якутские предприниматели предложили экспериментально открыть COVID-free зоны. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, власти отказались от идеи с учетом того, что это повлияло на экономическое благополучие бизнеса. Однако сейчас эта практика применяется в других регионах России.

«QR-коды введены для того, чтобы проверять наличие у граждан вакцинации. Я предлагаю не разделять в обществе эти два момента: QR-код и вакцинация. Когда мы говорим, что мы против системы QR-кодов, но за вакцинацию, это совершенно неправильно. QR-код — это просто инструмент», — подытожила Альбина Кычкина.

Система QR-кодов начала работать в Якутии с 1 ноября. Вход в рестораны, кафе, спортобъекты и учреждения культуры разрешается вакцинированным против коронавируса гражданам.