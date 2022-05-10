В Якутии нетрезвый водитель протаранил несколько машин и сбил человека

9 мая около 23 часов ночи, мужчина 1984 г.р., управляя автомобилем марки Мицубиси Делика, двигаясь по ул.Ленина возле дома 19 п.Кысыл-Сыр совершил наезд на пешехода — мужчину 1986 г.р., который выходил из своей машины марки Тойота Калдина.

В результате происшествия пешеход был доставлен в хирургическое отделение Вилюйского ЦРБ с травмой спины и с закрытым переломом ребер слева.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Мицубиси Делика имеет водительское удостоверение серии по категории «В,В1,С,С1». Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. В течении года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, при этом в 2020 году был лишен права управления транспортными средствами, водительское удостоверение не сдано. В результате аварии телесных повреждений не получил.

По данному ДТП предварительно установлено, что 9 мая мужчина 1984 г.р. употребив алкогольные напитки, выехал на автомашине Мицубиси Делика, принадлежащей знакомому, с которым вместе распивали спиртные напитки, на ул. Ленина п.Кысыл-Сыр возле д.19 совершил наезд на пешехода — мужчину, который припарковав свою автомашину выходил из нее, после чего совершил наезд на металлическое ограждение.

Местом ДТП является участок прямой дороги с грунтовым покрытием, расположенный внутри населенного пункта. Состояние погоды было пасмурное, темное время суток, проезжая часть была мокрая.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо.

За данное нарушение предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения нарушители подлежат к уголовной ответственности.