В Якутии нетрезвый водитель бросил раненого и скрылся

24 июня в 21:00 в поселке Пеледуй Ленского района неизвестный водитель на нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольская и Юбилейная при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу «ХМОТО», двигавшемуся по главной дороге, и, совершив с ним столкновение, уехал с места ДТП.

За рулем мотоцикла находился 16-летний подросток, который в результате аварии получил перелом ноги. Права управления несовершеннолетний не имеет, в момент столкновения он был в защитном шлеме, что, скорее всего, не только уберегло его от получения серьезных травм, но и сохранило подростку жизнь.

Выяснилось, что мототехника была куплена ему родителями. Инспекторами ДПС в отношении родителя пострадавшего был составлен административный материал за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. К ответственности за езду на мотоцикле без прав привлечен и сам школьник.

Спустя пару часов сотрудниками ГИБДД был установлен и задержан автомобилист, оставивший на месте ДТП раненого школьника. Им оказался 45-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и признался полицейским, что перед поездкой со своим родственником выпил два литра водки.

Вскоре любителю пьяной езды придется ответить перед судом за управление транспортном в нетрезвом виде, оставление места ДТП, причинение вреда здоровью несовершеннолетнему.

Информация передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей или законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, будут уведомлены органы образования.

Уважаемые родители! Не разрешайте и не поощряйте управление транспортными средствами детьми в вашем присутствии. Не допускайте свободного доступа несовершеннолетних к ключам от транспортного средства. Лучше заблаговременно защитить своего ребенка от неприятностей на дороге, чем потом «кусать локти»!

Госавтоинспекция напоминает телефоны дежурной части в Якутске: 127, 47-35-69, 02. Помните, что каждое сообщение о пьяном водителе может предотвратить дорожное происшествие и спасти кому-то жизнь.