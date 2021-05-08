В Якутии несанкционированный ремонт памятника привлек к уголовной ответственности

На территории Якутии расположено 77 объектов культурного наследия регионального значения и 132 объекта местного (муниципального) значения, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В отношении объектов культурного наследия допускается лишь проведение работ по их сохранению путем ремонта, реставрации либо приспособления для современного использования, которые проводятся по согласованию и под контролем уполномоченного органа по охране культурного наследия.

По факту несанкционированного капитального ремонта объекта культурного наследия, а именно объекта регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), 1969 г.», расположенного в п. Витим Ленского района, органами прокуратуры Якутии приняты меры по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц, допустивших к проведению работ организацию, не имеющую лицензию, при отсутствии разрешения регионального органа по охране объектов культурного наследия.

По принятым прокуратурой Ленского района мерам прокурорского реагирования администрацией п. Витим инициировано восстановление памятника, объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации по реставрации объекта культурного наследия.