В Якутии непонятливый предприниматель привлечен за незаконную торговлю

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по

уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ (незаконная

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если

это деяние совершено неоднократно).



В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый, являясь

индивидуальным предпринимателем, будучи ранее привлеченным за незаконную

розничную продажу алкоголя к административной ответственности по ч. 2 ст.

14.17.1 КоАП РФ, не имея лицензии, не сделав для себя должных выводов, вновь

осуществлял продажу алкогольной продукции населению.



По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом позиции

государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде

штрафа в размере 70 000 рублей. По решению суда изъятая алкогольная

продукция будет уничтожена.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.