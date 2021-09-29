В Якутии непонятливый предприниматель привлечен за незаконную торговлю
Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по
уголовному делу в отношении местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ (незаконная
розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если
это деяние совершено неоднократно).
В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый, являясь
индивидуальным предпринимателем, будучи ранее привлеченным за незаконную
розничную продажу алкоголя к административной ответственности по ч. 2 ст.
14.17.1 КоАП РФ, не имея лицензии, не сделав для себя должных выводов, вновь
осуществлял продажу алкогольной продукции населению.
По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом позиции
государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде
штрафа в размере 70 000 рублей. По решению суда изъятая алкогольная
продукция будет уничтожена.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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