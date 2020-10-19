В Якутии нелегальные охотники хорошо вооружены — Минэкологии

В эти дни в Якутск с контрольно-рейдовых мероприятий по охране и мониторингу дикого северного оленя (ДСО) лено-оленекской популяции вернулась группа специалистов отряда специального назначения «Запад» Дирекции биоресурсов, ООПТ и природных парков.

Напомним, что 2018 г. в целях охраны ДСО при поддержке WWF России в Дирекции был создан отряд «Запад». За эти годы инспекторы провели множество рейдов и выявили сотни нарушений природоохранного законодательства.

На этот раз четыре специалиста отряда «Запад» выехали по двум маршрутам на контрольно-рейдовые мероприятия по охотничьим угодьям Нюрбинского, Мирнинского и Оленекского районов республики.

Первый маршрут пролегал по реке Марха и охватывал территории всех трех улусов.

В ходе рейдовых мероприятий по маршруту: устья р. Далдын – р. Марха – устья р. Маркока на правом и левом берегах на административной территории МО «Оленекский национальный эвенкийский район» выявлены и отмечены 20 построек (охотничьих избушек и сараев). После их обследования обнаружено, что «охотники» периодически посещали данные местности, а постройки служили объектами охотничьих баз.

По первому маршруту составлены 21 административных протоколов нарушений Правил охоты по статье 8.37.1 КоАП, изъяты 3 единицы охотничьих оружий, проверены 60 лиц охотников и рыболов. Необходимо отметить, что за весь период рейдового мероприятия по первому маршруту охотничьи и водные биологические ресурсы не наблюдались.

Второй маршрут пролегал по автотрассе Удачный – Муна, Удачный – Оленек, а также были обследованы охотничьи угодья Мирнинского и Оленекского районов. В ходе рейдовых мероприятий составлено 10 административных протоколов, изъято одно ружье.

По результатам обследования охотничьих угодий обнаружено, что миграция дикого северного оленя (ДСО) лено-оленекской популяции проходил по маршруту: верховье р. Алы-муна – р. Уhук – Силигир в направлении верховья р. Алакит. По отмеченным следам видно, что ДСО мигрирует отдельными группами. В каждой группе от 20 до 100 голов.

По наблюдениям рейдовой группы отмечено, что нелегальные охотники хорошо вооружены, для преследования и добычи ДСО они используют современные транспортные средства – снегоболотоход «Сокол», квадроциклы разных моделей, вездеход «ТРЭКОЛ» и самодельные транспортные средства высокой проходимости.

По итогам двух маршрутов составлены 31 административный протокол, изъято 4 единицы охотничьих оружий, из них 3 единицы без документов. В охотугодьях проверены 107 охотников и рыболов. С ними проведены профилактические беседы по Правилам охоты и рыболовства, а также пожарной безопасности в лесах.