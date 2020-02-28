В Якутии нелегально вырубили лес на миллион

Прокуратура Олекминского района Якутии совместно с сотрудниками Олекминского лесничества провела проверку соблюдения законодательства о лесопользовании.

Установлено, что на территории Олекминского участкового лесничества в районе с. Солянка в отсутствие разрешительных документов произведена незаконная вырубка 164 деревьев породы лиственница.

Сумма ущерба причиненная лесному фонду Российской Федерации в результате незаконной рубки лесных насаждений составила свыше 900 тыс.руб., что является особо крупным размером.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.