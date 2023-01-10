10.01.2023
19:52
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Коронавирус

В Якутии некоторые люди болеют и ковидом, и гриппом

Как информировала руководитель управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева, в данное время санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике стабильная. «Перед новогодними праздниками снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом, а также коронавирусной инфекцией. Однако с началом третьей четверти в школах ожидается постепенный рост заболеваемости среди школьников и в целом среди всего населения республики», – отметила она.

В конце декабря в Якутии регистрировалась преимущественно циркуляция вирусов гриппозной этиологии с доминированием штамма А(H1N1)2009, который в народе называют свиным гриппом. «Присоединился грипп В, и уже зарегистрированы случаи, когда люди болеют одновременно ковидом и гриппом», – сообщила Игнатьева. В школах и детских садах должны проводиться утренняя фильтрация, обеззараживание воздуха с применением бактерицидных ламп и рециркуляторов, дезинфекция помещений, сообщает ЯСИА.

Фото: пресс-служба АГиП РС(Я)
Источник: ЯСИА

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