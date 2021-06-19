В Якутии некоторые главы не смогут покидать пределы района

Сегодня, 19 июня состоялось очередное заседание оперативного штаба КЧС под руководством первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

По оперативным данным Авиалесохраны на территории региона на 19 июня действуют 33 природных пожара. Проводятся работы по тушению 16 лесных пожаров, за сутки ликвидировано 3, на тушение привлекалось 1082 человек и 112 единицы техники. В Верхневилюйском районе на природном пожаре была задействована авиация МЧС России, за сутки произведено 52 сброса и слито 305 тонн.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано 23 пробы атмосферного воздуха на территории 6 районов, превышений ПДК не зарегистрировано.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 10 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 2 тысячи гектар, за счет обнаружения новых пожаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском и Олекминском районах, где зарегистрировано 14 очагов, на общей площади свыше 20 тысяч гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. Сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Сунтарского и Верхневилюйского районов», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия.

В ходе заседания члены КЧС выразили мнение о недопустимости убытия за пределы района глав администраций, на территории которых идут лесные и природные пожары.

Особое внимание было уделено пожарам в Сунтарском и Верхневилюйском районах. По ним сейчас проводятся работы по внутренней переброске и привлечению дополнительных сил и средств, в том числе и авиации.