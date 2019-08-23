23.08.2019
19:47
86

Происшествия

В Якутии неизвестный сбил детей на мопеде и скрылся

В Нерюнгринском районе в дорожной аварии пострадали дети.

Вчера, 22 августа, в 18 часов 05 минут в районе д. 44 п. Серебряный Бор неустановленный водитель на автомобиле «Митсубиси Шариот» сбил детей на мопеде марки «Хонда» без номеров и скрылся с места ДТП.

В результате ДТП несовершеннолетние водитель (14 лет) и пассажир мопеда (10 лет) получили травмы. Со слов водителя мопеда установлено, что данное транспортное средство подарили ему родители летом 2018 года.

В результате ДТП на автомобиле «Митсубиси Шариот» деформированы передний бампер, левое крыло, левая передняя фара, на мопеде — заднее колесо.

По факту ДТП  проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх