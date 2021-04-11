В Якутии неизвестные обстреляли такси

В Оймяконском районе обстреляли таксиста, сообщает @ДТП Якутия . Пишут: «Парню из Намцев в голову попало немного дроби».

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